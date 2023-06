« Presque tous » les responsables de l’institution – gouverneurs et présidents d’antennes régionales – « s’attendent à ce qu’il soit approprié de relever encore quelque peu les taux d’intérêt d’ici la fin de l’année », a indiqué Jerome Powell devant des élus de la Chambre des représentants, lors de son audition semi-annuelle devant une commission.

(Washington) La Fed devrait reprendre ses hausses de taux, après la pause marquée la semaine passée, a de nouveau laissé entendre mercredi son président, Jerome Powell, martelant que « presque tous » les responsables de l’institution anticipent de devoir les relever encore d’ici la fin de l’année.

« Presque tous » les responsables de l’institution – gouverneurs et présidents d’antennes régionales – « s’attendent à ce qu’il soit approprié de relever encore quelque peu les taux d’intérêt d’ici la fin de l’année », a indiqué Jerome Powell devant des élus de la Chambre des représentants, lors de son audition semi-annuelle devant une commission.

La Fed a, le 14 juin, marqué une pause dans ses hausses du taux directeur, pour la première fois depuis mars 2022, et après 10 relèvements, de 5 points au total. Les taux sont désormais compris dans la fourchette de 5 à 5,25 %.

« Lors de la réunion de la semaine dernière, compte tenu d’où nous arrivions et de la vitesse à laquelle nous avons avancé, nous avons jugé prudent » de maintenir les taux à leur niveau, pour « permettre » aux responsables de la Fed « d’évaluer l’information et ses implications pour la politique monétaire », a souligné Jerome Powell.

Ces hausses de taux, qui encouragent les banques commerciales à proposer des taux plus élevés pour les crédits aux ménages et aux entreprises, visent à faire ralentir l’activité économique, afin de desserrer la pression sur les prix, et de faire ralentir l’inflation.

Celle-ci reste « bien supérieure à notre objectif de 2 % à long terme », a encore indiqué le président de la Fed.

Ainsi, « pour déterminer » combien il leur faudra encore resserrer leur politique monétaire pour parvenir à cet objectif, « nous prendrons en compte le durcissement cumulé de la politique monétaire, les décalages avec lesquels la politique monétaire affecte l’activité économique et l’inflation, ainsi que l’évolution économique et financière », a-t-il encore précisé.

Mais « la réduction de l’inflation nécessitera probablement une période de croissance inférieure à la tendance », a encore averti Jerome Powell.

La prochaine réunion de la Fed aura lieu les 25 et 26 juillet.

Jerome Powell avait déjà, le 14 juin, après l’annonce de la décision du comité de politique monétaire, précisé que les responsables de l’institution anticipaient en majorité des hausses de taux supplémentaires. Il avait cependant évoqué « un rythme modéré ».