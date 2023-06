Statistique Canada signale mercredi que les ventes au pays ont augmenté dans huit des neuf sous-secteurs et que ce sont les détaillants de marchandises diverses et les détaillants d’alimentation qui ont affiché les plus fortes hausses, respectivement de 3,3 % et de 1,5 %.

(Ottawa) Les ventes au détail ont progressé de 1,1 % en avril au Canada pour atteindre 65,9 milliards, alors qu’au Québec, elles ont avancé de 0,9 %.

La Presse Canadienne

Statistique Canada signale mercredi que les ventes au pays ont augmenté dans huit des neuf sous-secteurs et que ce sont les détaillants de marchandises diverses et les détaillants d’alimentation qui ont affiché les plus fortes hausses, respectivement de 3,3 % et de 1,5 %.

Les ventes au détail qui ont exclu les stations-service, les marchands de combustibles et les concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles ont augmenté de 1,5 % en avril.

Dans la catégorie des concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles, ce sont les concessionnaires d’automobiles d’occasion et les détaillants de pièces, de pneus et d’accessoires pour véhicules automobiles qui ont profité des plus fortes hausses, de 3,7 % et de 3,5 % respectivement. Les autres concessionnaires de véhicules automobiles ont reculé de 1,2 %.

Statistique Canada a observé une hausse des ventes au détail dans huit provinces en avril, la plus forte, de 1,3 %, ayant été relevée en Ontario.

Les ventes ont progressé de 4,4 % en Nouvelle-Écosse et de 2,5 % au Nouveau-Brunswick, mais elles ont diminué de 0,2 % à l’Île-du-Prince-Édouard.

Par ailleurs, Statistique Canada a produit une estimation anticipée des ventes au détail qui laisse supposer qu’elles ont augmenté de 0,5 % en mai. Cependant, en raison de sa nature provisoire, ce chiffre fera l’objet d’une révision.