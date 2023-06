PHOTO ANDREW HARNIK, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Dans son rapport, le FMI salue l’action climatique du Canada, y compris son régime de tarification du carbone et les investissements du budget fédéral de 2023 dans l’« économie verte ». Mais il recommande une meilleure coordination internationale pour éviter une « course vers le bas », où les pays se font concurrence pour offrir des subventions encore plus importantes.