Canada

Les ventes des fabricants ont progressé de 0,3 % en avril

(Ottawa) Les ventes des fabricants canadiens ont progressé de 0,3 % pour se chiffrer à 72,3 milliards en avril, soutenues par les plus fortes ventes de pièces de véhicules automobiles et de produits du pétrole et du charbon, a indiqué jeudi Statistique Canada.