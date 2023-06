PHOTO MARTIN MEISSNER, ASSOCIATED PRESS

(Ottawa) Le montant que les ménages canadiens doivent par rapport à leur revenu a augmenté au premier trimestre de l’année, le revenu disponible ayant diminué alors même que les niveaux d’endettement continuaient de croître, a indiqué mercredi Statistique Canada.

La Presse Canadienne

Sur une base désaisonnalisée, la dette des ménages sur le marché du crédit exprimée en proportion du revenu disponible des ménages est passée à 184,5 % au premier trimestre, alors qu’elle était de 181,7 % au quatrième trimestre 2022, a précisé l’agence fédérale.

Autrement dit, il y avait 1,85 $ de dette sur le marché du crédit pour chaque dollar de revenu disponible des ménages au premier trimestre.

Le ratio du service de la dette des ménages, mesuré comme le total des paiements obligatoires du principal et des intérêts sur la dette du marché du crédit en proportion du revenu disponible des ménages, était de 14,9 % au premier trimestre 2023, contre 14,4 % au quatrième trimestre 2022.

Son augmentation est survenue alors que les ménages ont emprunté 16,5 milliards sur une base désaisonnalisée au premier trimestre, dont 11,2 milliards en dette hypothécaire.

Le total désaisonnalisé de la dette des ménages sur le marché du crédit, qui comprend le crédit à la consommation et les prêts hypothécaires et non hypothécaires, a augmenté de 0,6 % par rapport au quatrième trimestre de 2022 pour atteindre 2840 milliards au premier trimestre de 2023, dont 2110 milliards de dette hypothécaire.