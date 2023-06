L’inflation sur un an est conforme aux attentes, mais baisse plus que prévu sur un mois, puisque les analystes tablaient sur 0,4 % sur un mois, selon le consensus de MarketWatch.

(Washington) L’inflation a fortement ralenti en mai aux États-Unis, à 4,0 % sur un an contre 4,9 % en avril, au plus bas depuis mars 2021, mais toujours trop élevée au goût de la banque centrale américaine (Fed), qui se réunit mardi et mercredi.

Agence France-Presse

Sur un mois seulement, la hausse des prix à la consommation est de 0,1 % contre 0,4 % en avril, selon l’indice CPI publié mardi par le département du Travail, et sur lequel sont indexées les retraites. L’inflation sur un an est conforme aux attentes, mais baisse plus que prévu sur un mois, puisque les analystes tablaient sur 0,4 % sur un mois, selon le consensus de MarketWatch.