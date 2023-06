Les États-Unis ont évité de justesse un défaut de paiement lorsque le président Joe Biden a signé samedi une loi autorisant le département du Trésor, qui allait manquer d’argent, à emprunter davantage d’argent pour payer les factures du pays.

Alan Rappeport et Joe Rennison The New York Times

Aujourd’hui, le Trésor commence à reconstituer ses réserves et la prochaine vague d’emprunts pourrait entraîner des complications qui ébranleraient l’économie.

Selon les estimations de plusieurs banques, le gouvernement devrait emprunter environ 1000 milliards de dollars d’ici à la fin du mois de septembre. Cette tendance constante à l’emprunt devrait attirer les liquidités des banques et d’autres prêteurs vers les titres du Trésor, drainant ainsi l’argent du système financier et amplifiant la pression sur les prêteurs régionaux déjà en difficulté.

Pour inciter les investisseurs à prêter des sommes aussi importantes au gouvernement, le Trésor doit faire face à une augmentation des coûts d’intérêt. Étant donné que de nombreux autres actifs financiers sont liés au taux des bons du Trésor, l’augmentation des coûts d’emprunt pour le gouvernement entraîne également une hausse des coûts pour les banques, les entreprises et les autres emprunteurs, et pourrait avoir un effet semblable à celui d’une ou deux hausses de taux d’un quart de point de la part de la Réserve fédérale, ont averti les analystes.

« La cause principale reste l’impasse sur le plafond de la dette », a déclaré Gennadiy Goldberg, stratège en matière de taux d’intérêt chez TD Securities.

Inquiétudes exacerbées

Certains décideurs politiques ont indiqué qu’ils pourraient choisir de faire une pause dans la hausse des taux lors de la réunion de la banque centrale la semaine prochaine, afin d’évaluer l’impact de la politique menée jusqu’à présent sur l’économie. La reconstitution des liquidités du Trésor pourrait compromettre cette décision, car elle entraînerait une hausse des coûts d’emprunt.

Cela pourrait à son tour exacerber les inquiétudes des investisseurs et des déposants qui se sont manifestées au printemps à propos de l’érosion de la valeur des actifs détenus par les petites et moyennes banques en raison de la hausse des taux d’intérêt.

Le déluge de dettes du Trésor amplifie également les effets d’une autre priorité de la Fed : la réduction de son bilan. La Fed a réduit le nombre de nouveaux bons du Trésor et d’autres titres de créance qu’elle achète, laissant lentement s’écouler les anciens titres et laissant déjà les investisseurs privés avec plus de dettes à digérer.

« L’impact potentiel sur l’économie lorsque le Trésor vendra une telle quantité de dette pourrait être extraordinaire », a déclaré Christopher Campbell, qui a été secrétaire adjoint au Trésor pour les institutions financières de 2017 à 2018.

Il est difficile d’imaginer que le Trésor vende ce qui pourrait être 1000 milliards de dollars d’obligations sans que cela ait un impact sur les coûts d’emprunt. Christopher Campbell, ancien secrétaire adjoint au Trésor pour les institutions financières

Le solde du compte général du Trésor est passé sous la barre des 40 milliards la semaine dernière, alors que les législateurs s’efforçaient de parvenir à un accord sur le relèvement du plafond d’emprunt de la nation. La loi signée samedi par M. Biden suspend la limite de la dette de 31 400 milliards jusqu’en janvier 2025.

Pendant des mois, la secrétaire d’État au Trésor, Janet Yellen, a eu recours à des manœuvres comptables connues sous le nom de « mesures extraordinaires » pour retarder un défaut de paiement. Elle a notamment suspendu les nouveaux investissements dans les fonds de retraite des postiers et des fonctionnaires.

Remplir les caisses de l’État

Le rétablissement de ces investissements est essentiellement une solution comptable simple, mais il est plus compliqué de remplir les caisses de l’État. Le département du Trésor a déclaré mercredi qu’il espérait emprunter suffisamment pour reconstituer son compte de trésorerie à hauteur de 425 milliards d’ici à la fin du mois de juin. Selon les analystes, il devra emprunter beaucoup plus que cela pour tenir compte des dépenses prévues.

« Les vannes de l’offre sont maintenant ouvertes », a déclaré Mark Cabana, stratège en matière de taux d’intérêt à Bank of America.

Un porte-parole du département du Trésor a déclaré que, lors de la prise de décision concernant l’émission de la dette, le département prenait soigneusement en compte la demande des investisseurs et la capacité du marché. En avril, les fonctionnaires du Trésor ont commencé à sonder les principaux acteurs du marché pour savoir combien ils pensaient que le marché pourrait absorber après la résolution de l’impasse sur la limite de la dette. Ce mois-ci, la Federal Reserve Bank of New York a demandé aux grandes banques d’indiquer ce qu’elles pensaient de l’évolution des réserves bancaires et des emprunts auprès de certaines facilités de la Fed au cours des prochains mois.

Le porte-parole a ajouté que le département avait déjà géré des situations similaires par le passé. Notamment, après une querelle sur le plafond de la dette en 2019, le département du Trésor a reconstitué sa trésorerie au cours de l’été, contribuant à des facteurs qui ont drainé les réserves du système bancaire et bouleversé la mécanique du marché, ce qui a incité la Fed à intervenir pour éviter une crise plus grave.

La Fed a notamment mis en place un programme de rachats de conventions, une forme de financement avec la dette du Trésor en garantie. Ce filet de sécurité pourrait permettre aux banques à court de liquidités de prêter au gouvernement, même si son utilisation était largement considérée dans le secteur comme un dernier recours.

De l’argent en attente

Un programme similaire, mais opposé, qui distribue des garanties du Trésor en échange de liquidités, détient actuellement plus de 2000 milliards de dollars, provenant principalement de fonds du marché monétaire qui ont eu du mal à trouver des investissements intéressants et sûrs. Certains analystes considèrent qu’il s’agit d’argent en attente qui pourrait être versé sur le compte du Trésor lorsque celui-ci offrira des taux d’intérêt plus intéressants sur sa dette, ce qui réduirait l’impact de la frénésie d’emprunts.

Mais le mécanisme par lequel le gouvernement vend sa dette, en débitant les réserves bancaires détenues à la Fed en échange des nouveaux bons et obligations, pourrait encore mettre à l’épreuve la résistance de certaines petites institutions. À mesure que leurs réserves diminuent, certaines banques peuvent se retrouver à court de liquidités, tandis que les investisseurs et d’autres acteurs peuvent ne pas être disposés à prêter à des institutions qu’ils considèrent comme en difficulté, compte tenu des inquiétudes récentes concernant certains secteurs de l’industrie.

Certaines banques pourraient alors dépendre d’un autre mécanisme de la Fed, mis en place au plus fort des turbulences bancaires de cette année, pour fournir un financement d’urgence aux institutions de dépôt à un coût relativement élevé.

« Il se peut qu’une, deux ou trois banques soient prises au dépourvu et en subissent les conséquences, ce qui déclencherait une chaîne de peur qui se propagerait dans tout le système et créerait des problèmes », a déclaré M. Goldberg, de TD Securities.

Cet article a été publié à l’origine

dans le New York Times.