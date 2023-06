La Banque du Canada augmente son taux directeur de 25 points de base, à 4,75 %, parce qu’elle juge que les hausses précédentes ne suffiront pas à ramener l’inflation à la cible de 2 %.

« Sur la base de l’accumulation des données, le Conseil de direction a décidé de relever le taux directeur, jugeant que la politique monétaire n’était pas suffisamment restrictive pour rétablir l’équilibre entre l’offre et la demande et assurer un retour durable à la cible d’inflation de 2 % », dit la banque centrale dans son communiqué.

Cette décision était très attendue parce que l’économie canadienne ne donne aucun signe de ralentissement et que l’inflation résiste encore aux huit hausses du taux directeur. Plusieurs économistes prévoyaient que la banque centrale serait forcée de mettre fin à sa pause et de reprendre le cycle des hausses de taux. Certains avaeint prévu une augmentation dès aujourd’hui, mais la plupart s’attendaient à une augmentation du taux directeur lors de la prochaine annonce sur les taux en juillet.

L’inflation mesurée par l’Indice des prix à la consommation s’établit à 4,4 % en avril et la Banque du Canada veut ramener la hausse des prix à 3 % cet été.

La Banque du Canada constate que rien ne se passe comme elle l’avait prévu. « Au Canada, l’économie a été plus vigoureuse que prévu au premier trimestre de 2023, la croissance du produit intérieur brut ayant atteint 3,1 %. La progression de la consommation a été étonnamment forte et généralisée, même si on tient compte de la contribution de la croissance démographique. La demande de services a poursuivi sa reprise. De plus, les dépenses en biens sensibles aux taux d’intérêt ont augmenté et, plus récemment, l’activité sur le marché du logement s’est raffermie. Le marché du travail demeure tendu : preuve que la forte demande de main-d’œuvre se maintient, les employeurs ne tardent pas à recruter les nouveaux travailleurs qui viennent avec la hausse de l’immigration et du taux d’activité. Dans l’ensemble, la demande excédentaire dans l’économie paraît plus persistante qu’anticipé ».