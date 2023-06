(Ottawa) Le surplus commercial de marchandises du Canada avec le monde s’est significativement élargi en avril dernier par rapport au mois précédent, étant passé de 231 millions à 1,9 milliard.

La Presse Canadienne

Statistique Canada explique qu’en avril, les exportations de marchandises du pays se sont accrues de 2,5 %, tandis que les importations ont légèrement diminué, de 0,2 %.

Les livraisons de produits en métal et de produits minéraux non métalliques, qui ont progressé de 13,6 %, ont le plus contribué à la croissance des exportations en avril.

Les exportations d’or sous forme brute ont bondi de 46 %, à cause de la hausse des transferts d’actifs d’or des institutions financières canadiennes vers les États-Unis. Statistique Canada signale que ces hausses surviennent dans un contexte d’incertitudes économiques, alors que les investisseurs tendent à favoriser les métaux refuges comme l’or et l’argent.

Les exportations de produits énergétiques ont aussi augmenté en avril, de 6,4 %, alors que les exportations de véhicules automobiles et de pièces pour véhicules ont progressé de 7,4 %.

Les entrées de produits énergétiques ont reculé de 12,8 % ; elles ont le plus contribué à la baisse des importations canadiennes en avril. Les importations de pétrole brut ont dégringolé de 20,5 %, en partie en raison de la baisse des livraisons en provenance de l’Arabie saoudite et des États-Unis.

Le surplus commercial du Canada avec son principal partenaire commercial, les États-Unis, s’est élargi ; il est passé de 7,2 milliards en mars à 9,5 milliards en avril.

En revanche, le déficit commercial de marchandises du Canada avec les pays autres que les États-Unis est passé pendant la même période de 7 milliards à 7,5 milliards.