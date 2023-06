Les nouveaux prêts hypothécaires ont chuté de 42 % au premier trimestre par rapport à il y a un an, le volume le plus bas depuis 2014.

(Toronto) La demande de crédit a été élevée au Canada au premier trimestre de l’année en cours, tandis que le marché hypothécaire a connu un ralentissement important.

La Presse Canadienne

L’agence Equifax Canada indique dans son plus récent rapport sur le crédit à la consommation qu’en moyenne, les consommateurs dépensent 21,5 % de plus chaque mois sur leurs cartes de crédit par rapport aux niveaux d’avant la pandémie.

La vice-présidente de l’analyse avancée d’Equifax Canada, Rebecca Oakes, constate que le premier trimestre apporte normalement une baisse de la dette non hypothécaire alors que les dépenses de consommation ralentissent après les vacances. Mais elle signale que cette année, les soldes des cartes de crédit ont continué d’augmenter au premier trimestre.

Les paiements manqués sur des dettes non hypothécaires ont également progressé, avec 175 000 consommateurs de plus manquant des paiements sur au moins un produit, en hausse de 18,8 % par rapport à l’année précédente.

Rebecca Oakes affirme que la hausse du coût de la vie et l’afflux de nouveaux clients de crédit ont fait grimper les soldes des cartes de crédit de 14,5 % d’une année sur l’autre.

Equifax Canada a aussi observé qu’à la fin de 2022, les défauts de paiement étaient plus prononcés chez les non-titulaires d’hypothèques. De plus, il y a eu au premier trimestre de 2023 un nombre croissant de titulaires d’hypothèques manquer des paiements sur la dette non hypothécaire.

Rebecca Oakes s’attend à voir davantage de groupes de consommateurs éprouver des difficultés financières au cours des prochains mois.

L’agence indique que les nouveaux prêts hypothécaires ont chuté de 42 % au premier trimestre par rapport à il y a un an, le volume le plus bas depuis 2014. Le montant moyen des prêts a diminué de 13,9 % d’une année sur l’autre, mais seulement de 2,9 % par rapport au trimestre précédent. Selon Equifax, cela fait croire à une fin potentielle à la correction des prix sur le marché du logement.