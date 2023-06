Le taux de chômage augmente un peu plus que prévu en mai

(Washington) Le marché du travail est resté très solide en mai aux États-Unis, avec des créations d’emplois bien plus nombreuses qu’attendu, et un taux de chômage à 3,7 %, un niveau toujours historiquement bas bien qu’il soit remonté un peu plus que prévu.

Agence France-Presse

En mai, 339 000 emplois ont été créés aux États-Unis, a annoncé vendredi le département du Travail, quand 190 000 seulement étaient attendus, selon le consensus de MarketWatch. En outre, les créations d’emplois de mars et avril ont été révisées en hausse, respectivement à 217 000 et 294 000, soit, sur ces deux mois, 93 000 emplois créés de plus que ce qui avait été initialement annoncé.