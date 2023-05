Le FMI s’attend en effet à ce que l’inflation sous-jacente, qui exclut les prix de l’alimentation et de l’énergie, « reste sensiblement supérieure à la cible de 2 % en 2023 et 2024 ».

(Washington) Le Fonds monétaire international (FMI) a revu vendredi en légère hausse ses prévisions de croissance pour les États-Unis en 2023, tablant désormais sur 1,7 % contre 1,6 % anticipé en avril.

Agence France-Presse

« L’économie américaine s’est montrée résiliente malgré les resserrements significatifs des politiques monétaires et budgétaires réalisés en 2022 », a estimé l’institution dans un communiqué, qui souligne malgré tout que « l’inflation reste un problème persistant ».

Le Fonds s’attend en effet à ce que l’inflation sous-jacente, qui exclut les prix de l’alimentation et de l’énergie, « reste sensiblement supérieure à la cible de 2 % en 2023 et 2024 », ce qui devrait entraîner un maintien des taux d’intérêt de la Réserve fédérale (Fed) entre 5,25 % et 5,5 % « jusqu’à la fin de l’année 2024 ».

« Nous estimons que les taux devront être un peu plus élevés et pour plus longtemps. Il existe par ailleurs une forte incertitude concernant les dynamiques économiques et inflationnistes », a déclaré la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, lors d’une conférence de presse en ligne.

La patronne du Fonds a invité les dirigeants de la Fed à « continuer à suivre les indicateurs et déterminer ce qui sera nécessaire pour ramener l’inflation à la valeur cible, et pour combien de temps ».

Dans un communiqué, la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen a relevé « la résilience de l’économie américaine face aux difficultés mondiales ainsi que les progrès […] réalisés dans l’année écoulée pour réduire l’inflation et maintenir un marché du travail solide ».

Le FMI souligne en effet la solidité du marché de l’emploi américain, avec un « taux de participation à l’activité économique supérieur aux niveaux prépandémie » ainsi qu’un « taux de chômage historiquement bas pour les femmes et les Afro-Américains », deux groupes généralement plus touchés par le chômage.

L’institution reconnaît également les efforts réalisés en 2021 pour réduire la pauvreté, notamment grâce à une hausse des salaires pour les personnes à bas revenus, entraînant une baisse significative du taux de pauvreté, qui est passé de 11,8 % en 2019 à 7,8 % en 2021.

Reste que les États-Unis sont trop fortement endettés, selon le FMI, qui invite le pays à faire les efforts nécessaires.

« Il est nécessaire de faire plus pour réduire la dette publique », a insisté Mme Georgieva, ce qui doit passer par « une série de mesures visant à la fois à augmenter les revenus issus des impôts et régler les déséquilibres structurels des programmes tels que Medicare ou la retraite ».