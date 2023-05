Endettement des ménages

La Banque du Canada s’inquiète du risque

La Banque du Canada est plus préoccupée qu’elle ne l’était il y a un an par les risques posés par l’endettement élevé des ménages pour le système financier canadien, car les taux d’intérêt plus élevés font grimper le coût des prêts hypothécaires, indique-t-elle dans sa nouvelle revue du système financier.