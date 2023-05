(Ottawa) Les ventes des détaillants canadiens ont diminué de 1,4 % en mars pour s’établir à 65,3 milliards, un repli attribuable notamment aux stations-service et aux concessionnaires de véhicules automobiles neufs, a indiqué vendredi Statistique Canada.

La Presse Canadienne

L’agence fédérale a cependant ajouté que sa première estimation pour le mois d’avril annonçait une hausse de 0,2 % des ventes, même si elle a prévenu que ce chiffre serait révisé d’ici sa publication officielle, dans un mois.

« Même si la baisse des ventes au détail en mars n’a pas été pire que prévu et qu’elle a été largement attribuable à la volatilité des ventes d’automobiles et d’essence, de légères fissures commencent à apparaître dans les dépenses de consommation canadiennes », a observé l’économiste Andrew Grantham, de la Banque CIBC, dans un rapport.

« Bien que les dépenses en services aient probablement mieux résisté, une tendance à l’affaiblissement des volumes de ventes au détail vers la fin du premier trimestre est un signe que la Banque du Canada a peut-être simplement besoin de plus de patience, plutôt que de nouvelles hausses de taux d’intérêt, dans sa quête pour ramener l’inflation à l’objectif. »

La Banque du Canada a maintenu son objectif de taux d’intérêt directeur à 4,5 % le mois dernier, non sans avoir envisagé de le relever, selon le résumé des délibérations de son conseil de direction.

Le gouverneur de la banque centrale, Tiff Macklem, a indiqué que la banque était prête à augmenter davantage son taux directeur si des signes montraient que l’inflation annuelle resterait probablement coincée au-dessus de son objectif de 2,0 %.

L’inflation annuelle s’est établie à 4,4 % en avril, après avoir été de 4,3 % en mars. Il s’agissait de sa première accélération depuis qu’elle a atteint le point culminant de 8,1 %, en juin dernier.

Statistique Canada a précisé vendredi que les ventes au détail avaient augmenté dans cinq des neuf sous-secteurs qu’elle étudie. Les ventes au détail de base — qui excluent celles des stations-service et des marchands de combustibles et celles des concessionnaires de véhicules automobiles et de leurs pièces — ont cependant avancé de 0,3 % en mars.

Les ventes des concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles ont chuté de 4,4 % en mars, enregistrant ainsi leur première baisse en huit mois, les ventes des concessionnaires de véhicules neufs ayant reculé de 4,8 %.

Les ventes des stations-service et des marchands de combustibles ont diminué de 3,9 %.

Parallèlement, les ventes des marchands de matériaux de construction et de matériel et fournitures de jardinage ont augmenté de 1,6 % et celles des détaillants d’articles de sport et de passe-temps et d’instruments de musique et de détails divers ont aussi progressé de 1,6 %.

Exprimées en volume, les ventes au détail ont diminué de 1,0 % en mars, a indiqué Statistique Canada.