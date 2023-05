Statistique Canada signale le recul de 4,4 % des ventes des concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles, une première baisse en huit mois.

Les ventes au détail en baisse au Canada et au Québec

(Ottawa) Les ventes au détail ont diminué de 1,4 % au mois de mars dernier au Canada pour s’établir à 65,3 milliards.

La Presse Canadienne

Statistique Canada précise vendredi qu’en un mois, les ventes ont reculé dans cinq des neuf sous-secteurs, lesquels représentaient 55,5 % du commerce de détail. L’agence fédérale signale le recul de 4,4 % des ventes des concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles, une première baisse en huit mois, et celui de 3,9 % des stations-service et marchands de combustibles.

En revanche, Statistique Canada a observé une hausse de 0,3 % des ventes au détail de base en mars, grâce surtout au progrès de 1,6 % des ventes des marchands de matériaux de construction et de matériel et fournitures de jardinage.

Les ventes au détail ont diminué dans toutes les provinces en mars, sauf en Colombie-Britannique. Au Québec, la baisse a été mesurée à 0,9 % en mars.

Au Nouveau-Brunswick, ces ventes ont reculé de 10,7 %, sous l’effet surtout de la baisse chez les concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles. Les ventes au détail ont chuté il y a deux mois de 5,2 % à l’Île-du-Prince-Édouard et de 3,3 % en Nouvelle-Écosse.

Par ailleurs, Statistique Canada produit une estimation anticipée des ventes au détail qui laisse supposer qu’elles ont progressé de 0,2 % en avril, mais ce chiffre fera l’objet d’une révision.