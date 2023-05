(Ottawa) La Banque du Canada se dit plus préoccupée qu’il y a un an par les risques que représente l’endettement élevé des ménages pour le système financier canadien.

La Presse Canadienne

Dans sa dernière revue du système financier, la banque centrale indique que la hausse des coûts d’emprunt fait en sorte que davantage de ménages devraient être confrontés à des pressions financières dans les années à venir, tandis qu’une baisse des prix de l’immobilier a réduit l’avoir propre foncier des propriétaires.

Une grave récession mondiale qui fait chuter davantage les prix des logements pourrait entraîner davantage de défauts de paiement sur les prêts. Si ces défaillances devaient se produire à grande échelle parmi les prêts hypothécaires non assurés, dont l’avoir propre foncier est négatif, cela pourrait se traduire par des pertes de crédit substantielles pour les prêteurs canadiens.

La banque affirme que même si les retombées au Canada des récentes tensions dans le secteur bancaire mondial ont été limitées, les ruées sur les dépôts dans les banques américaines, plus tôt cette année, soulignent la nécessité pour les établissements financiers d’être plus vigilantes alors qu’elles s’adaptent à des taux d’intérêt plus élevés.

Elle a ajouté que l’ajustement à des taux d’intérêt plus élevés pourrait exacerber les tensions.

La banque centrale affirme que la stabilité financière pourrait également être menacée par une potentielle cyberattaque majeure et des phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents associés au changement climatique.