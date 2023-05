(Washington) Des chefs d’entreprise de toute l’Amérique du Nord sont réunis dans la capitale américaine pour discuter de la maximisation des avantages concurrentiels du continent.

La Presse Canadienne

L’avenir de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) est un sujet particulièrement brûlant lors de ce Sommet nord-américain des affaires, à Washington.

La PDG de la Chambre de commerce des États-Unis, Suzanne Clark, a déclaré qu’il était vital pour l’économie nord-américaine que cet accord de libre-échange survive à son nouvel examen, prévu en 2026.

Vital, selon elle, parce que, comme la démocratie, le libre-échange est attaqué dans le monde entier, et que l’ACEUM est actuellement son porte-étendard.

Mme Clark affirme que l’ACEUM est également une arme essentielle contre les politiques économiques protectionnistes qui sont de plus en plus courantes dans le monde, y compris aux États-Unis et au Mexique.

Blanca Treviño, présidente et chef de la direction de la société de solutions numériques SoftTek, basée au Mexique, s’attend à ce que l’accord soit renouvelé, mais que chaque partenaire mènera âprement ses luttes lors des négociations.

En vertu de l’ACEUM, la Commission du libre-échange doit se réunir au plus tard six ans après l’entrée en vigueur de l’accord (en 2020), pour procéder à un « examen conjoint » de son fonctionnement.