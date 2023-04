(Washington) La confiance des consommateurs aux États-Unis s’est légèrement améliorée en avril mais les anticipations d’inflation sont plus pessimistes qu’en mars, selon l’estimation finale de l’Université du Michigan publiée vendredi.

Agence France-Presse

L’indice a grimpé à 63,5 points en avril, en hausse de 2,4 % par rapport à mars, une évaluation inchangée par rapport à l’estimation préliminaire publiée il a deux semaines.

C’est ce que prévoyait le consensus de Briefing.com.

« En dépit des nouvelles de plus en plus négatives sur les conditions commerciales observées par les consommateurs, leur perception des perspectives économiques à court et à long terme s’est légèrement améliorée », ont indiqué les responsables de l’enquête dans un communiqué.

Mais ils ajoutent que ces améliorations « sont contrebalancées par une détérioration des évaluations de leurs finances personnelles en raison des coûts plus élevés des dépenses, ce qui illustre les difficultés persistantes infligées par des prix toujours élevés ».

D’après l’enquête, les consommateurs voient l’inflation remonter à 4,6 % cette année alors que, interrogés en mars, ils l’espéraient à 3,6 %.

Selon l’indice PCE, mesure préférée par la banque centrale américaine (Fed) publiée vendredi, l’inflation était de 4,2 % sur un an au mois de mars, en fort repli par rapport au mois précédent (5,1 %) et désormais au plus bas depuis plus de deux ans.

Mais l’inflation sous-jacente, excluant les prix de l’alimentation et de l’énergie, connaît un repli plus modeste, à 4,6 % sur un an, contre 4,7 % un mois plus tôt.

Un autre indice, le CPI – généralement un peu supérieur au PCE qui se base sur les dépenses réelles des ménages – a ralenti à 5 % sur un an en mars contre 6 % en février.

Par ailleurs, l’indice d’activité manufacturière de la région de Chicago (PMI) publié vendredi a montré une petite amélioration en avril à 48,6 contre 43,8 en mars, son plus haut niveau depuis août. Mais ce baromètre reste en contraction pour le huitième mois d’affilée.