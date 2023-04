États-Unis

La crise pourrait rendre les banques plus prudentes, affirme Janet Yellen

(Washington) La récente crise du secteur bancaire pourrait amener les banques américaines à être plus prudentes, et accorder moins facilement des prêts aux ménages et entreprises, selon la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, qui anticipe malgré tout une « croissance modérée » du PIB des États-Unis.