La prochaine réunion de la Fed aura lieu les 2 et 3 mai. Les taux se situent actuellement dans une fourchette de 4,75 à 5,00 %, au plus haut depuis 2007, et la majeure partie des acteurs du marché table sur une nouvelle hausse d’un quart de point, selon l’évaluation de CME Group.

(Philadelphie) Un responsable de la banque centrale américaine (Fed) a estimé jeudi que les taux devront continuer à être relevés, et rester à un niveau élevé, afin de s’assurer que l’inflation ralentisse durablement aux États-Unis.

Agence France-Presse

« Je prévois qu’un resserrement supplémentaire pourrait être nécessaire », afin d’atteindre un niveau suffisamment restrictif pour faire effectivement ralentir l’activité économique et s’assurer que la forte inflation rentre dans les clous, a affirmé le président de l’antenne régionale de la Fed à Philadelphie, Patrick Harker.

Puis, « une fois que nous aurons atteint ce point, ce qui devrait arriver cette année, je m’attends à ce que nous maintenions les taux à ce niveau et laissions la politique monétaire faire son travail », a détaillé ce responsable, qui dispose en 2023 du droit de vote tournant lors des réunions du FOMC, l’organe de décision de la Fed.

L’inflation aux États-Unis a ralenti à 5 % sur un an en mars, au plus bas depuis presque deux ans, selon l’indice CPI publié la semaine dernière.

Un chiffre toujours trop élevé par rapport à l’objectif de 2 % de la Fed. L’institution privilégie cependant une autre mesure, l’indice PCE, dont les chiffres pour mars seront publiés le 28 avril.

« Les données récentes montrent que l’inflation continue de reculer, mais lentement », a encore relevé Patrick Harker lors de ce discours devant la Wharton School de l’université de Pennsylvanie, à Philadelphie.

Ce responsable de la puissante Fed a par ailleurs jugé que les récentes tensions sur le secteur bancaire devraient conduire à « des conditions de crédit plus strictes pour les ménages et les entreprises, ce qui pourrait ralentir l’activité économique et l’embauche », et ainsi contribuer à calmer l’inflation.

« Mais l’ampleur n’est pas encore claire. Ce qui est clair, c’est que la Fed reste pleinement attachée à son objectif d’inflation de 2 % », a-t-il assuré.

Le président de la Fed, Jerome Powell, avait indiqué, à l’issue de la dernière réunion le 22 mars, qu’un resserrement des conditions de crédit était susceptible d’avoir le même effet qu’une hausse des taux.

