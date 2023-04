Loblaw compte déjà 2500 magasins et options de commerce électronique à l’échelle nationale et emploie près de 220 000 employés.

Loblaw compte investir plus de 2 milliards en 2023

(Brampton) Les Compagnies Loblaw ont annoncé vendredi leur intention d’investir plus de 2 milliards dans leur réseau de magasins au pays, ce qui devrait entraîner la création de plus de 6000 emplois.

La Presse Canadienne

Le détaillant des secteurs de l’alimentation et de la pharmacie, qui détient notamment les enseignes Provigo, Maxi et Pharmaprix au Québec, a précisé que les dépenses lui permettraient d’ouvrir 38 nouveaux établissements et d’en rénover ou convertir 600 autres.

Les projets couverts par les investissements comprennent notamment la construction de supermarchés à bas prix dans des communautés mal desservies, une augmentation du nombre de cliniques de santé gérées par des pharmaciens et la poursuite de l’instauration d’un nouveau centre de distribution dans la région de Toronto.

Loblaw compte déjà 2500 magasins et options de commerce électronique à l’échelle nationale et emploie près de 220 000 employés, a indiqué l’entreprise, qui se targue d’être « le plus important employeur privé au pays ».

Les nouveaux emplois prévus par les investissements de cette année se trouveront dans les secteurs de la vente au détail, de la chaîne d’approvisionnement, des technologies et de la construction.