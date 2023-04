Loblaw compte déjà 2500 magasins et options de commerce électronique à l’échelle nationale et emploie près de 220 000 personnes.

De nouveaux magasins, des rénovations, des conversions : Loblaw investira en 2023 plus de 2 milliards de dollars à travers le pays, dont 247 millions au Québec.

Au Canada, le détaillant qui gère notamment Provigo, Maxi et Pharmaprix a annoncé l’ouverture de 38 nouveaux magasins, et la rénovation ou la conversion de 600 autres. Selon l’entreprise, quelque 6000 nouveaux emplois seront créés.

« Les investissements en capital de Loblaw en 2023 comprennent notamment la construction de nouveaux supermarchés de type escompte dans des communautés mal desservies, une augmentation du nombre de cliniques de santé gérées par des pharmaciens, des centaines d’initiatives de réduction de ses émissions carbone dans l’ensemble de ses activités et la poursuite de l’instauration d’un centre de distribution moderne dans la région du Grand Toronto », peut-on lire dans le communiqué diffusé vendredi.

Dans ce contexte, quelle sera la part du Québec ? « Sans pouvoir dévoiler tous les plans à l’avance, on parle en effet de rénovations et de nouvelles constructions, toutes enseignes confondues [Maxi, Provigo et Pharmaprix] », a confirmé à La Presse Johanne Héroux, directrice principale des affaires corporatives et des communications de l’entreprise.

« Une bonne proportion des investissements iront en Ontario, mais le Québec arrive en deuxième position. »

Il a été impossible d’avoir plus de détails sur les projets à venir dans la Belle Province. L’entreprise a déjà entamé la conversion de plusieurs magasins Provigo en Maxi, enseigne au rabais fort populaire auprès des consommateurs en ces temps inflationnistes.

Actuellement, le détaillant compte au Québec 130 Maxi, 60 Provigo et 180 Pharmaprix. D’ici la fin de l’année, un total de 30 Provigo auront troqué leur enseigne pour arborer les couleurs jaune et bleu de Maxi, avait indiqué l’entreprise en février. Il y a quelques mois, Loblaw a annoncé que les magasins de Rivière-du-Loup, Saint-Pascal, Baie-Comeau et Saguenay, notamment, deviendraient des Maxi. Dans certaines de ces villes, l’enseigne au rabais compte déjà un, voire deux supermarchés.

« Depuis les 20 dernières années, ce n’est jamais arrivé qu’on ouvre autant de magasins », affirmait Patrick Blanchette, vice-président à l’exploitation de Maxi, au cours d’un entretien téléphonique en décembre.

Malgré tout, Loblaw assure que Provigo ne disparaîtra pas. On rappelle que trois magasins feront l’objet de plusieurs millions de dollars d’investissements et adopteront le tout nouveau concept de Provigo Le Marché – à l’image des épiceries de Kirkland et de L’Île-des-Sœurs. Des produits de niche et une offre variée de prêt-à-manger caractérisent ces supermarchés.