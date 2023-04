Chaque samedi, un de nos journalistes répond, en compagnie d’experts, à l’une de vos questions sur l’économie, les finances, les marchés, etc.

Bonjour, j’aimerais savoir si l’augmentation des taux obligataires 5 ans aux États-Unis peut influencer les taux hypothécaires fixes 5 ans au Canada. Merci.

– Maia

Le taux hypothécaire fixe de 5 ans est surtout influencé par le taux des obligations du Canada de même échéance, d’après Hendrix Vachon, économiste principal au Mouvement Desjardins.

À la marge, selon lui, les taux obligataires américains 5 ans peuvent venir influencer les taux canadiens et, par ricochet, les taux hypothécaires.

Allons-y tranquillement.

« Les taux hypothécaires canadiens vont davantage dépendre des taux obligataires canadiens, dit d’entrée de jeu l’économiste. On prend le taux d’une obligation du gouvernement fédéral de 5 ans auquel on ajoute une prime de risque qui va fluctuer dans le temps en fonction de l’humeur des marchés. »

À ce propos, on a assisté dernièrement à une hausse de la prise de risque avec les tensions bancaires observées dans les banques régionales aux États-Unis.

Un taux hypothécaire est un taux au détail. « Il y a une stratégie de tarification derrière ça. À certaines périodes de l’année, la concurrence est plus forte. Il va y avoir des promotions. Ça joue dans la balance », poursuit M. Vachon.

Donc, les taux hypothécaires au Canada sont influencés par les taux obligataires canadiens de même échéance et, un peu, par la concurrence entre les prêteurs.

Toutefois…

« Là où les taux américains peuvent avoir une influence, souligne Hendrix Vachon, c’est qu’il y a quand même une limite à ce que les taux canadiens et américains divergent. On peut avoir des fluctuations, mais si la tendance générale des taux est à la hausse, il y a de bonnes chances que les taux canadiens suivent aussi et, donc, que les taux hypothécaires canadiens finissent par s’ajuster à la hausse. On peut avoir cet effet de transmission des taux américains vers les taux canadiens. »

Selon l’économiste de Desjardins, l’effet de transmission vaut en particulier pour les échéances de long terme, 10 ans et plus.

« Plus les échéances sont courtes, plus la politique monétaire de la Banque du Canada a de l’influence sur les taux », souligne-t-il.

Jeudi dernier, le taux obligataire 5 ans était de 3,53 %, tandis que l’obligation de même échéance du gouvernement américain donnait un rendement de 3,67 %.

L’écart peut s’expliquer par les anticipations sur l’évolution du taux directeur entre les deux pays. De plus, le taux américain incorpore peut-être une prime de quelques points en raison de l’incertitude entourant le relèvement du plafond de la dette du gouvernement fédéral des États-Unis.

