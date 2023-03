L’économie du Québec continue de surprendre par sa vigueur, alors que le produit intérieur brut a rebondi au dernier trimestre de 2022 pour finir l’année avec une croissance très honorable de 2,8 %.

« La récession qui semblait avoir débuté au troisième trimestre est balayée sous le tapis, du moins pour l’instant », a commenté l’économiste de Desjardins Hélène Bégin.

Après un troisième trimestre en recul de 1,3 %, l’économie québécoise a repris vie au quatrième trimestre grâce à l’augmentation des dépenses de consommation, en hausse de 7,3 %. Les chèques distribués par le gouvernement de François Legault en décembre dernier se sont traduits par une consommation plus importante de biens et de services. Cet appui financier, de même que les augmentations de salaire ont aussi poussé le taux d’épargne à la hausse. Le taux d’épargne a remonté de 9,3 % au troisième trimestre à 13,9 % au quatrième trimestre, ce qui est plus élevé que le taux de 6 % enregistré au Canada, note l’économiste Daren King, de la Banque Nationale.

La Banque Nationale estime qu’une récession est évitable au Québec, malgré l’inflation et la hausse des taux d’intérêt. « La situation financière des consommateurs québécois se compare favorablement à l’ensemble du pays avec un taux d’épargne qui demeure plus élevé et un niveau d’endettement plus faible, des atouts face aux défis actuels », estime son économiste.