(Ottawa) Les ventes au détail canadiennes ont augmenté en janvier, un signe de vigueur de l’activité de consommation, alors même que l’inflation continuait de pousser les prix à la hausse.

La Presse Canadienne

Les ventes des détaillants ont grimpé de 1,4 % en janvier pour atteindre 66,4 milliards, stimulées par les gains des concessionnaires de véhicules automobiles et de leurs pièces ainsi que par les stations-service, a indiqué vendredi Statistique Canada.

Ce résultat était supérieur à l’estimation initiale de l’agence fédérale pour le premier mois de l’année. Elle avait suggéré le mois dernier que les ventes pourraient avoir progressé de 0,7 % en janvier.

« Les consommateurs ont commencé la nouvelle année sur des bases plus solides », a observé Ksenia Bushmeneva, économiste chez Services économiques TD, dans une note à ses clients.

« Une fin de 2022 et un début de 2023 meilleurs que prévu ont conduit à une amélioration de nos perspectives de dépenses de consommation pour le premier semestre de cette année. »

Statistique Canada calcule maintenant, de façon préliminaire, que les ventes ont diminué de 0,6 % en février, tout en rappelant que ces données seront révisées d’ici leur publication officielle, le mois prochain.

Une baisse suggèrerait un épuisement de la résilience des consommateurs face aux hausses des taux d’intérêt et à l’inflation.

En effet, les coûts du service de la dette ont augmenté et « une grande partie de l’impact des taux d’intérêt plus élevés sur les finances des ménages est encore à venir », a prévenu Mme Bushmeneva.

« En tant que tel, nous continuons à nous attendre à ce que les dépenses de consommation ralentissent considérablement au second semestre de cette année, alors que ce vent contraire s’intensifie et que le marché du travail ralentit », a-t-elle affirmé.

En janvier, les concessionnaires de véhicules automobiles et de leurs pièces ont vu leurs ventes progresser de 3,0 % grâce aux plus fortes ventes de véhicules neufs, qui ont aussi grimpé de 3,0 %. Entre-temps, les ventes des stations-service et marchands de combustibles ont avancé de 2,9 %. Les volumes de ventes ont diminué, mais les prix du carburant ont grimpé.

Les ventes au détail de base, qui excluent les stations-service et les concessionnaires automobiles, ont progressé de 0,5 % en janvier, essentiellement sous l’effet de la hausse des ventes des détaillants d’alimentation.

Les ventes des détaillants de bière, de vin et de spiritueux ont augmenté de 2,3 %, celles des dépanneurs et des exploitants de distributeurs automatiques ont enregistré une augmentation de 6,0 % et celles des détaillants d’alimentation spécialisés ont augmenté de 3,3 %.

La croissance des ventes des détaillants de vêtements, d’accessoires vestimentaires, de chaussures, de bijouteries, de bagages et de maroquinerie a également contribué à l’augmentation des ventes au détail de base en janvier, avec une croissance de 1,8 % par rapport au même mois l’an dernier, selon Statistique Canada.

La croissance des ventes chez ces détaillants a été surtout attribuable à l’augmentation de 2,2 % des ventes des détaillants de vêtements et d’accessoires vestimentaires — leur plus forte depuis février 2022.

Les ventes des détaillants d’articles de sport et de passe-temps et d’instruments de musique et de détails divers ont chuté de 1,2 %, la baisse la plus importante des ventes au détail de base pour le mois de janvier. Les ventes ont diminué dans ce sous-secteur pendant cinq des sept mois précédant janvier, a précisé l’agence.

Exprimées en volumes, les ventes au détail de janvier ont pris 1,5 %, a ajouté Statistique Canada.