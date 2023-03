L’inflation a continué de ralentir en février, et l’Indice des prix à la consommation est passé de 5,9 % en janvier à 5,2 %.

D’un mois à l’autre, la hausse des prix est de 0,4 %. Les coûts hypothécaires ont augmenté et les prix de l’énergie ont augmenté. Le coût du panier d’épicerie a continué d’augmenter à un rythme annuel de 10,6 %. Février est le septième mois consécutif où la hausse du prix des aliments est supérieure à 10 %.

Il s’agit du plus important ralentissement de la croissance de l’IPC depuis avril 2020, indique Statistique Canada. Au Québec, le taux annuel d’inflation est passé de 5,9 % en janvier à 5,2 % en février.

Sans les aliments et l’énergie, les prix ont augmenté de 4,8 % d’une année à l’autre, après une hausse de 4,9 % en janvier. En excluant le coût de l’intérêt hypothécaire, la hausse des prix est de 4,7 % comparativement à 5,4 % en janvier.

À l’épicerie, les prix ont été poussés à la hausse par les conditions météorologiques défavorables dans les régions productrices et par la croissance des prix des intrants comme la nourriture pour animaux et l’emballage, précise Statistique Canada.

Le prix des jus de fruits a bondi de 15,7 % d’une année à l’autre en février, en raison des maladies qui ont affecté les oranges et de l’impact de l’ouragan Ian sur les récoltes. Les autres hausses importantes du prix des aliments touchent les céréales (+14,8 %), les sucres et les confiseries (+6 %) ainsi que le poisson et les fruits de mer (+7,4 %).

Par ailleurs la croissance des prix du logement a ralenti pour un sixième mois consécutif en février. La hausse est de 6,1 %, comparativement à 6,6 % en janvier. Le coût de l’intérêt hypothécaire est en forte hausse (+23,9 %) en février, la croissance la plus prononcée depuis juillet 1982 qui s’explique par la hausse rapide des taux d’intérêt depuis un an.