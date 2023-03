Fonds de solidarité FTQ et Fondaction

Fini le crédit d’impôt pour les mieux nantis

(Québec) Le crédit d’impôt qui accompagne l’achat d’actions du Fonds de solidarité FTQ et Fondaction ne sera plus automatique pour les mieux nantis. Québec le rend conditionnel à un plafond fixé en fonction du salaire annuel des particuliers et allonge la période de détention minimale des titres, qui passe à cinq ans.