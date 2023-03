Après deux mois de forte augmentation, le marché du travail s’est calmé en février, en créant 22 000 emplois. Le taux de chômage reste inchangé à 5 % au Canada et s’établit à 4, 1 % au Québec.

Le taux de chômage au Québec a légèrement augmenté, de 3,9 % en janvier à 4,1 % en février, et le nombre d’emplois a peu varié, rapporte Statistique Canada. Le taux de chômage dans la région métropolitaine de Québec, à 1,9 %, est le taux le plus bas au Canada. Dans la région métropolitaine de Montréal, le taux de chômage s’établit en légère hausse, à 5 % en février.

Le marché de l’emploi s’est calmé en février, après la création de 69 000 emplois en décembre et de 150 000 en janvier. Le secteur des soins de santé est celui qui a ajouté le plus d’emplois, tandis qu’un recul est observé dans les services aux entreprises et les services au bâtiment. L’emploi dans le commerce de gros et de détail, de même que dans la construction, est demeuré stable.

Statistique Canada rapporte aussi une augmentation du salaire horaire moyen de 5,4 % en février, alors que le taux d’inflation s’est établi à 5,9 % pour le même mois.

Le taux d’emploi, soit le pourcentage de personnes de 15 ans et plus qui travaillent, s’établit à 62,4 %, en légère baisse par rapport au mois précédent.