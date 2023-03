En plus de la baisse immédiate de 10 % de certains tarifs de gros, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) s’intéressera à un autre sujet de préoccupation souvent soulevé par les fournisseurs indépendants, l’accès aux réseaux de fibre optique jusqu’au domicile.

Reconnaissant implicitement que ses récentes décisions n’ont pas favorisé la concurrence entre fournisseurs internet, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) fait une première fleur aux fournisseurs indépendants : une réduction « immédiate de 10 % sur certains tarifs de gros ».

Aucune précision n’a encore été apportée sur les tarifs qui profiteront de cette mesure. Les tarifs de gros, ceux que paient les fournisseurs indépendants pour accéder aux réseaux des plus grandes entreprises comme Bell, Vidéotron, Rogers et Telus, seront réévalués « de manière plus générale » au cours d’un examen à venir.

« Le CRTC reconnaît que son approche actuelle ne répond pas à son objectif d’encourager une plus grande concurrence sur le marché des services internet », peut-on lire dans le communiqué publié ce mercredi.

Accès à la fibre

Cette décision va de pair avec une consultation sur cette industrie « afin d’accroître la concurrence, de créer plus de choix et de réduire les prix ».

« Nous sommes impatients d’entendre tous ceux qui participeront à notre instance publique afin d’atteindre un juste équilibre entre la baisse des prix et la poursuite des investissements dans des réseaux fiables et de haute qualité », a déclaré par communiqué la nouvelle présidente du CRTC, Vicky Eatrides.

L’organisme fédéral s’intéressera à un autre sujet de préoccupation souvent soulevé par les fournisseurs indépendants, l’accès aux réseaux de fibre optique jusqu’au domicile. Celui-ci demeure à la discrétion des grands fournisseurs.

« Le CRTC acceptera, jusqu’au 24 avril 2023, des observations à l’égard de l’imposition d’un accès aux réseaux par fibre jusqu’au domicile. »

Du côté des fournisseurs indépendants, on se réjouit de cette décision du CRTC. « Nous sommes très heureux que le CRTC prenne des mesures rapides pour remédier au paysage concurrentiel brisé », a déclaré à La Presse Geoff White, directeur général et des services juridiques chez Opérateurs des réseaux concurrentiels canadiens (ORCC), qui regroupent 21 petits fournisseurs de télécommunications.

« Il s’agit d’une année décisive pour la concurrence dans l’internet résidentiel, et nous sommes heureux que le CRTC et son nouveau président réalisent l’importance de cette question », ajoute-t-il.

Prix trop élevés

L’industrie du service internet connaît des remous depuis une décision controversée du CRTC en mai 2021, qui avait annulé une importante baisse de tarifs de gros précédemment décrétée en 2019. Au moins six fournisseurs indépendants importants, notamment EBOX, Distributel, VMedia et Oxio, ont été rachetés depuis par de plus grosses entreprises.

En mai 2022, le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie François-Philippe Champagne avait annoncé un premier changement de ton avec des instructions au CRTC pour « mettre en place de nouvelles règles pour favoriser la concurrence et améliorer les services aux consommateurs ».

En entrevue avec La Presse, la présidente du CRTC Vicky Eatrides avait reconnu que les prix payés par les Canadiens pour leur service internet étaient trop élevés. « C’est clair que notre politique n’a pas l’effet qu’on cherchait sur les prix. »