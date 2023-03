Les prix des aliments dans les épiceries ont augmenté de 11,4 % en janvier par rapport à il y a un an.

(Ottawa) La ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, estime que les PDG des plus grandes chaînes d’épiceries au Canada doivent faire preuve de transparence quant à la récente hausse des prix des aliments.

La Presse Canadienne

Les dirigeants de Loblaw, Metro et Empire, qui exploitent des bannières comme Provigo, Super C ou IGA, doivent témoigner en fin d’après-midi mercredi devant le Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire des Communes, dans le cadre de son étude sur l’inflation du prix des aliments.

Cette inflation a été particulièrement accablante pour les Canadiens à faible revenu.

Les prix des aliments dans les épiceries ont augmenté de 11,4 % en janvier par rapport à il y a un an. C’est aussi près du double du taux d’inflation global, qui était de 5,9 % en janvier.

PHOTO NICK IWANYSHYN, LA PRESSE CANADIENNE La ministre fédérale des Finances et vice-première ministre, Chrystia Freeland

Lors d’une conférence de presse mercredi après-midi à Mississauga, en Ontario, la ministre Freeland s’est dite heureuse de voir que le comité entendra les grands épiciers.

La vice-première ministre a déclaré que les PDG devaient expliquer pourquoi les prix avaient considérablement augmenté dans leurs supermarchés.

Les PDG « ont assurément le devoir envers nous tous d’être transparents sur les raisons pour lesquelles ces prix sont si élevés, a soutenu Mme Freeland. Et j’espère qu’ils vont nous dire que les prix vont commencer à baisser. »

D’autres hauts dirigeants de ces grands épiciers avaient déjà témoigné aux Communes. Mais les néo-démocrates, en particulier, ont déploré l’absence des PDG eux-mêmes.

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a inondé ses réseaux sociaux de messages annonçant son interrogatoire de Galen Weston, le milliardaire président et chef de la direction de Loblaw. Il a déclaré aux journalistes, mercredi, que plus de 2000 personnes avaient soumis au NPD des questions à poser aux grands épiciers.

« Nous allons leur poser des questions difficiles : c’est l’une des réponses les plus importantes que nous ayons reçues du public », a-t-il dit.

Les Canadiens nous disent qu’ils ont de la misère. Ils ont de la misère à faire leurs courses. En même temps, ces épiceries n’affichent pas seulement des profits normaux, des profits élevés : elles affichent des profits records. Elles n’ont jamais fait mieux. Leurs PDG touchent des primes énormes. Jagmeet Singh, chef du NPD

Interrogé sur ce que le NPD ferait différemment pour remédier à la situation, M. Singh a expliqué que le gouvernement pourrait renforcer les lois sur la concurrence et introduire un « impôt sur les profits excessifs » ciblant ce secteur, comme l’ont fait le Royaume-Uni et l’Espagne.

Galen G. Weston (Loblaw) et Michael Medline, président et chef de la direction d’Empire (IGA, Sobeys), devraient comparaître en personne mercredi. Eric La Flèche, PDG de Metro, comparaîtra par visioconférence.