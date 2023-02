Les ménages à revenu moyen et élevé détiennent la majeure partie de l’excédent d’épargne actuellement dans l’économie, a noté Sal Guatieri, économiste principal à la Banque de Montréal et auteur du rapport.

(Ottawa) L’épargne élevée des ménages au Canada et aux États-Unis pourrait aider les deux pays à éviter un grave ralentissement, alors que les taux d’intérêt élevés se répercutent sur l’économie, estime un nouveau rapport de la Banque de Montréal.

Nojoud Al Mallees La Presse Canadienne

En effet, même si les réserves accumulées pendant la pandémie ont considérablement diminué, de nombreux ménages disposent toujours d’une épargne supérieure à la moyenne, souligne le document publié vendredi.

Les fermetures et les confinements liés à la pandémie ont permis à plusieurs ménages de réaliser d’importantes économies en limitant leurs dépenses dans plusieurs secteurs comme les divertissements et les transports en commun.

De nombreux travailleurs ont également bénéficié de programmes de soutien du revenu mis en place par les gouvernements, ce qui a étoffé leurs revenus.

Les ménages à revenu moyen et élevé détiennent la majeure partie de l’excédent d’épargne actuellement dans l’économie, a noté Sal Guatieri, économiste principal à la Banque de Montréal et auteur du rapport.

Pendant ce temps, les ménages à faible revenu ont épuisé la majeure partie de leur épargne, car l’inflation et les taux d’intérêt élevés grignotent une plus grande part de leur budget.

« Ce n’est pas étonnant, étant donné, en premier lieu, qu’ils ont accumulé une épargne relativement plus faible que les ménages à revenu élevé, a précisé M. Guatieri. Ils ont (également) été plus confrontés à la hausse du coût des produits de première nécessité. »

Pour les 40 % des gens avec les revenus les plus faibles, l’épargne nette a diminué de 12 % entre le premier trimestre de 2020 et le troisième trimestre de 2022. En revanche, elle a augmenté pour les 40 % les plus riches.

Bien que ces épargnes excédentaires de certains ménages puissent servir de coussin économique, M. Guatieri prévient qu’elles pourraient également devenir une « arme à double tranchant » pour les banques centrales qui luttent contre une inflation élevée.

La Banque du Canada et la Réserve fédérale américaine ont augmenté les taux d’intérêt avec dynamisme pour ralentir les dépenses dans les deux économies et faire ralentir l’inflation, qui a atteint l’an dernier ses niveaux les plus élevés depuis des décennies.

Le rapport note également que « le coussin de trésorerie plus mince disponible pour les groupes à faible revenu signifie qu’ils sont plus sensibles à un ralentissement de l’économie ».