Paradis fiscaux et dividendes en hausse pour des entreprises aidées par Ottawa

Dans les deux premières années de la pandémie, Ottawa a versé une aide d’urgence à 37 grandes entreprises qui ne paient pas leur juste part d’impôts. Pire, 30 d’entre elles ont une filiale dans un paradis fiscal, 29 ont augmenté les dividendes versés à leurs actionnaires et 24 ont malgré tout réduit leurs effectifs en 2020, dénonce l’organisme Canadiens pour une fiscalité équitable.

Dans une analyse signée par l’économiste DT Cochrane et publiée ce jeudi, on s’est intéressé à 74 entreprises canadiennes cotées en bourse qui profitent d’un « écart fiscal » d’au moins 100 millions. Cet écart est défini comme la différence entre ce qu’une entreprise paie effectivement et ce qu’elle devrait payer selon les taux théoriques établis par la loi fiscale.

De ce groupe, M. Cochrane a plus particulièrement retenu les 37 entreprises ayant bénéficié de la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) mise sur pied par le gouvernement Trudeau dès le début de la pandémie pour les aider à garder leurs employés. Elle a été abolie en octobre 2021, après avoir permis d’attribuer 100,6 milliards à 460 110 demandeurs.

« Les critères pour recevoir la SSUC étaient à la fois larges et exagérément laxistes, estime l’analyste. Certaines compagnies très lucratives en ont profité pour augmenter leur valeur en évitant de payer des impôts, en payant des dividendes, en rachetant des actions et en faisant des acquisitions. Certaines de ces sociétés ont même réduit leurs effectifs. »

173,5 milliards dépensés

On ignore combien les 37 entreprises visées par l’analyse de M. Cochrane ont reçu au total dans le cadre de la SSUC. Il a toutefois pu établir, par leurs états financiers et « d’autres sources de données publiques », que 30 d’entre elles ont « au moins une filiale dans un paradis fiscal ». Il identifie notamment dans ce groupe Alimentation Couche-Tard, le CN, Cogeco, Intact, la Banque Royale, la Banque Nationale et Power Corporation.

Toujours dans ce groupe, 29 ont augmenté le total des dividendes versés à leurs actionnaires et 16 d’entre elles avaient par ailleurs moins d’employés en 2021 qu’en 2019.

Au total, en 2020 et 2021, l’analyste calcule que les 37 entreprises qui ont reçu la SSUC ont versé 81,3 milliards en dividendes, dépensé 41,1 milliards en rachats d’actions et 51,1 milliards en acquisitions d’autres entreprises.

« Les 173,5 milliards de dollars dépensés sur des dividendes, des rachats d’action et des acquisitions représentent près de la moitié des bénéfices bruts combinés des bénéficiaires de la SSUC, écrit M. Cochrane. En comparaison, ces entreprises ont payé le montant relativement maigre de 29,3 milliards de dollars en impôts tout en évitant de payer 20,7 milliards. »

Dix recommandations

Il dénonce en outre le fait qu’on ignore combien ces entreprises ont reçu en SSUC. « Cette information devrait être publique », estime-t-il.

Le rapport rendu public par Canadiens pour une fiscalité équitable émet une dizaine de recommandations pour « récupérer des revenus en impôt des sociétés pour le bien public » et « limiter l’évitement fiscal des sociétés ».

On suggère notamment un impôt sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises pour soutenir la relance post-pandémie, un impôt minimal sur les bénéfices comptables, une augmentation du taux d’imposition des sociétés de 15 % à 20 % et la fin des ententes avec les paradis fiscaux.