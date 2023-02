Les jeunes préoccupés par le contexte économique, constate le patron de Desjardins

(Montréal) Déjà préoccupée par le réchauffement climatique, la jeunesse est maintenant de plus en plus tracassée par le contexte économique incertain, constate le président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, Guy Cormier, qui vient de compléter une tournée dans six villes du Québec pour rencontrer les jeunes.