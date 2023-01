La baisse à l’échelle canadienne a été principalement attribuable à la diminution de 1,6 % des ventes des magasins d’alimentation et à celle de 3,8 % des marchands de matériaux de construction et de matériel et fournitures de jardinage.

Léger recul des ventes au détail en novembre, baisse plus forte au Québec

(Ottawa) Les ventes au détail ont diminué de 0,1 % en novembre dernier au Canada pour s’établir à 61,8 milliards, selon ce que Statistique Canada rapporte vendredi.

La Presse Canadienne

Au Québec, un recul de 0,5 % a été observé ; dans la région de Montréal, la diminution s’est établie à 1,6 %.

La baisse à l’échelle canadienne a été principalement attribuable à la diminution de 1,6 % des ventes des magasins d’alimentation et à celle de 3,8 % des marchands de matériaux de construction et de matériel et fournitures de jardinage.

Statistique Canada précise que les ventes au détail de base, qui excluent les ventes des stations-service et des concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles, ont reculé de 1,1 % il y a deux mois, constituant la diminution la plus marquée en 11 mois.

L’agence fédérale ajoute que les ventes des concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles ont progressé de 1,4 % en novembre, la hausse la plus importante ayant été observée chez les concessionnaires d’automobiles neuves.

Sur une base désaisonnalisée, les ventes du commerce de détail électronique ont diminué de 2,7 % en novembre.

Une estimation anticipée des ventes au détail laisse croire à Statistique Canada qu’elles ont augmenté de 0,5 % en décembre, mais en raison de la nature provisoire de ce chiffre, il fera l’objet d’une révision.