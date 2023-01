PHOTO NAM Y. HUH, ASSOCIATED PRESS

Jusqu’ici, malgré une inflation à des niveaux records depuis plus de 40 ans et une remontée express des taux par la Réserve fédérale (Fed) afin de la juguler au plus vite, l’économie américaine semblait tenir le choc, entre une consommation qui s’est maintenue une bonne part de l’année 2022 et un marché de l’emploi toujours très dynamique.