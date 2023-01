Le marché du travail finit l’année 2022 sur une bonne note au Canada, avec la création de plus de 100 000 emplois et une légère baisse du taux de chômage qui s’établit à 5 %.

Au Québec, le taux de chômage est passé de 3,8 % à 4 %, tout près de son niveau record, rapporte Statistique Canada. L’emploi a peu varié en décembre. Depuis un an, l’emploi est en hausse de 79 000 et le taux de chômage a diminué de 0,7 point.

Les 104 000 emplois de plus comptabilisés en novembre étaient majoritairement dans le secteur privé. La construction, le transport et l’entreposage et la culture et les loisirs sont les secteurs qui ont créé le plus d’emplois.

L’emploi a diminué dans les soins de santé, notamment au Québec (-10 000), malgré le nombre important de postes vacants dans ce secteur.