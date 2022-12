(Ottawa) Les exportations de marchandises du Canada ont augmenté de 1,5 % en octobre pendant que les importations ont crû de 0,6 %, selon Statistique Canada.

La Presse Canadienne

Par conséquent, l’excédent commercial de marchandises du Canada avec le monde s’est élargi pour passer de 607 millions en septembre à 1,2 milliard en octobre.

L’augmentation de 9,7 % des exportations de biens de consommation a contribué le plus à la hausse globale des exportations en octobre. Statistique Canada précise que le bond de 20,7 % des produits pharmaceutiques a été le principal facteur de cette augmentation, grâce surtout à une hausse des exportations de médicaments vers les États-Unis.

Les exportations de biens et fournitures divers ont fléchi de 36,7 % de juin à septembre, mais ont rebondi de 30,7 % en octobre. Les exportations de produits agricoles et de la pêche et de produits intermédiaires des aliments ont progressé de 10,2 % en octobre pour se situer à un niveau inégalé de 5,5 milliards.

L’agence fédérale a observé que les exportations vers les pays autres que les États-Unis ont augmenté de 2,2 % en octobre et que celles vers la Chine ont bondi de 25,4 %, à 3,3 milliards, principalement en raison de la hausse des exportations de canola, de graines oléagineuses et de blé.

Quant aux importations, celles de véhicules automobiles et de pièces pour véhicule automobile ont affiché une hausse de 4,6 %. Les importations de produits en métal et de produits minéraux non métalliques ont crû de 6,5 %.

Les importations de produits énergétiques avaient reculé de 18,8 % en septembre, mais elles ont augmenté de 8,4 % en octobre, surtout à cause d’une hausse des livraisons de pétrole brut.

Statistique Canada a remarqué que les importations en provenance de la Chine ont diminué de 3,7 %.

Le surplus commercial de marchandises du Canada avec son principal partenaire commercial, les États-Unis, s’est élargi, passant de 9,3 milliards en septembre à 10 milliards en octobre.