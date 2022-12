Pour l’essentiel, le taux de rendement courant en dividende d’une action s’obtient en divisant le montant total et annuel du dividende par le prix courant de l’action en Bourse, explique la firme Desjardins Courtage en ligne sur son portail web.

Chaque samedi, un de nos journalistes répond, en compagnie d’experts, à l’une de vos questions sur l’économie, les finances, les marchés, etc.

J’aimerais connaître sur quelle base se calcule le taux de rendement en dividende par action dans les informations boursières, de jour en jour ? Michel Boisvert

Avant d’expliquer le calcul du rendement en dividende des actions en Bourse, il faut d’abord rappeler l’origine du dividende dans la gestion comptable et financière des entreprises.

« Un dividende est une portion en espèces des bénéfices d’une entreprise qui est distribuée aux actionnaires », explique la firme Banque Nationale Courtage Direct (BNCD) sur son portail web.

« En règle générale, les actions à dividendes sont émises par des entreprises arrivées à maturité, dont les bénéfices sont réguliers et fiables. Elles peuvent donc en verser une partie sous forme de dividende [aux actionnaires] tout en utilisant le reste à d’autres fins de gestion financière : paiement de la dette, rachat d’actions, réinvestissement dans la société, etc. »

Taux de rendement

Cela dit, comment se calcule le rendement en dividende d’une action cotée en Bourse ?

Pour l’essentiel, le taux de rendement courant en dividende d’une action s’obtient en divisant le montant total et annuel du dividende par le prix courant de l’action en Bourse, explique la firme Desjardins Courtage en ligne sur son portail web.

« Par exemple, une entreprise dont l’action est cotée à 100 $ et qui verse un dividende totalisant 6 $ par action offre un rendement courant de 6 % sur ses actions, explique Desjardins.

« À mesure que le cours d’une action augmente ou diminue, son rendement courant en dividende fluctue en sens inverse. »

Par ailleurs, pour le calcul du rendement en dividende des actions déjà investies dans un portefeuille, c’est le coût d’acquisition de ces actions qui doit servir de nombre diviseur du plus récent montant total et annuel de dividende versé.

Ce type de calcul peut être utile afin de jauger l’évolution du rendement en dividende des actions en portefeuille par rapport au taux de rendement courant des mêmes actions, selon leur prix en Bourse.

Par ailleurs, à quoi sert le rendement en dividende pour les investisseurs en actions ?

De nombreux investisseurs considèrent les versements de dividendes réguliers comme une forme de revenu de loyer en attendant que le prix de l’action augmente ou, à l’inverse, comme une forme de compensation en attendant que le cours de l’action se redresse après un épisode baissier. Extrait du portail web de BNCD

« Dans un contexte de marchés boursiers à potentiel haussier limité à court terme, et d’inflation encore élevée, détenir des actions à dividende peut être un excellent moyen d’améliorer le rendement courant des investissements en actions », rappelle Hugo Ste-Marie, directeur en stratégie de portefeuille et analyse quantitative chez Banque Scotia Marchés mondiaux à Montréal, dans son récent rapport Perspectives 2023.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE PHOTO PATRICK SANFACON Hugo Ste-Marie, directeur en stratégie de portefeuille et analyse quantitative chez Banque Scotia Marchés mondiaux à Montréal

Toutefois, avertit M. Ste-Marie, « le simple fait d’acheter des actions dont le rendement en dividende est supérieur à la moyenne n’est pas une stratégie de placement optimale ».

Pourquoi ? « Parce que ça ne protège pas toujours [la valeur des actions en portefeuille] en cas de ralentissement des affaires des entreprises concernées, et d’un risque accru de réduction de leurs dividendes. »

Comme solution de rechange, signale Hugo Ste-Marie, les « analyses de marché montrent que les actions d’entreprises habituées aux augmentations régulières de leur dividende sont plus performantes au fil du temps ».

« Ces entreprises avec une politique de dividende bien établie sont souvent dans des secteurs d’activité à faible risque et moins cycliques. Or, ces caractéristiques deviennent des avantages dans un contexte de risque croissant de récession, alors que les attentes optimistes de croissance du bénéfice ou du dividende par action pourraient ne pas se matérialiser dans les secteurs plus cycliques du marché boursier. »