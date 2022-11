(Montréal) La croissance économique du Québec a légèrement repris, en août, après une baisse en juillet. Le produit intérieur brut (PIB) réel du Québec aux prix de base a augmenté de 0,1 %, après une baisse de 0,4 % en juillet, indique lundi l’Institut de la statistique du Québec.

La Presse Canadienne

En août, les services tels que le commerce de gros (+ 2,2 %), le commerce de détail (+ 1,6 %) et les administrations publiques (+ 0,7 %) affichent la hausse la plus importante.

De manière générale, les activités des industries de services ont pris 0,1 % en août, après avoir chuté du même taux le mois précédent.

Les secteurs des soins de santé et de l’assistance sociale (-0,6 %), des services d’enseignement (-0,6 %) et des services professionnels, scientifiques et techniques (-0,4 %) se replient.

Du côté de la production de biens, les secteurs de la construction (+ 3,1 %) et de l’extraction minière, de l’exploitation en carrière, et de l’extraction de pétrole et de gaz (+ 4,3 %) ont connu les plus fortes hausses, tandis que le secteur de la fabrication a enregistré un recul de 2,3 %.

La fabrication est notamment touchée par une baisse dans le domaine des machines et des produits métalliques.

Néanmoins, la fabrication et plusieurs secteurs des services ont contribué à un PIB réel plus élevé de 3,5 % au Québec pour les huit premiers mois de 2022, comparativement au même mois l’année précédente. Les services d’hébergement et de restauration ont augmenté de 28,8 % pour cette période.