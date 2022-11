Le ministre des Finances, Eric Girard, veut accélérer et annualiser la mise à jour de la législation québécoise sur les services financiers afin qu’elle soit mieux adaptée à l’évolution rapide de ce secteur.

« Nous sommes responsables de neuf lois touchant les services financiers au Québec. Or, alors qu’il y a chaque année un [projet de loi] omnibus en matière budgétaire et un autre au niveau fiscal, il en faudrait un aussi pour le secteur financier. C’est-à-dire qu’on devrait nettoyer nos lois chaque année, les mettre à jour et les adapter à l’évolution [du secteur financier], ce qui n’a pas été fait récemment », a indiqué le ministre Girard devant les 400 participants du Rendez-vous 2022 organisé par l’Autorité des marchés financiers (AMF) mardi au Palais des congrès de Montréal.

« Dans notre cas, on a fait un omnibus financier en quatre ans. Et là, ce à quoi je m’engage, c’est d’essayer d’en faire au moins un par année afin de garder nos lois à jour et de mieux suivre l’évolution de ce qui se passe dans le secteur financier », a indiqué le ministre des Finances.

« Pour ce qui est des changements à faire, je m’attends à ce qu’ils viennent de vous. Vous êtes les spécialistes alors que pour moi, mon rôle, c’est que les changements proposés soient compris, mais sans toujours faire consensus. Il y a des parties prenantes et des groupes d’intérêt qui ne sont pas toujours contents des changements que l’on fait. Je vous promets d’avoir le courage de faire ces changements, mais c’est à vous de nous dire ce qui est important. »

« Excellent ! », a réagi le PDG de l’AMF, Louis Morisset, aux propos du ministre Girard. « Je pense que c’est un engagement qui est porteur et je peux vous dire qu’on a une longue liste de suggestions et d’améliorations pour rattraper le retard qui s’est pris depuis quelques années. »