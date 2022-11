États-Unis

Une grève des chemins de fer aurait des conséquences sur l’économie

(Omaha) Les consommateurs américains pourraient faire face à des prix de l’essence plus élevés et à des pénuries de certains de leurs produits d’épicerie préférés pendant le temps des fêtes si les compagnies de chemins de fer et leurs syndicats ne parviennent pas à s’entendre sur de nouveaux contrats de travail avant le début décembre.