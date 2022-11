Les ventes en gros d’articles personnels et ménagers ont progressé de 4,3 % à 11,2 milliards, enregistrant ainsi leur plus forte croissance depuis juin 2020.

(Ottawa) Les ventes des fabricants canadiens sont restées inchangées à 70,4 milliards en septembre, a indiqué mardi Statistique Canada.

La Presse Canadienne

Les ventes de biens durables ont grimpé de 1,0 % à 34,1 milliards, soutenues par un gain de 11,1 % dans le secteur des produits aérospatiaux et de leurs pièces, a précisé l’agence fédérale.

Entre-temps, les ventes de biens non durables ont diminué de 0,9 % à 36,3 milliards en septembre, alors que celles de produits du pétrole et du charbon ont diminué de 2,4 % et celles de la fabrication d’aliments, de 1,8 %.

Exprimées en dollars constants, les ventes des fabricants ont reculé de 0,2 % en septembre.

Dans un rapport distinct, Statistique Canada a indiqué que les ventes des grossistes avaient avancé de 0,1 % à 81,8 milliards, soutenues par la croissance des ventes dans cinq des sept sous-secteurs étudiés par l’agence.

Les ventes en gros d’articles personnels et ménagers ont progressé de 4,3 % à 11,2 milliards, enregistrant ainsi leur plus forte croissance depuis juin 2020. Les ventes dans le sous-secteur des produits alimentaires, des boissons et du tabac ont augmenté de 1,9 % à 14,9 milliards.

Dans l’ensemble, les ventes des grossistes ont retraité de 0,2 % en dollars constants en septembre.