Le marché de l’emploi résiste à la hausse des taux d’intérêt, alors que l’économie canadienne a ajouté 108 000 emplois en octobre et que le taux de chômage est resté stable à 5,2 %.

Hélène Baril La Presse

La hausse des emplois est concentrée en Ontario et au Québec, où le taux de chômage a reculé de 0,3 point pour s’établir à 4,1 %, indique Statistique Canada. Dans la région métropolitaine de Montréal, le taux de chômage s’est établi à 4,2 %.

L’emploi a augmenté de 28 000 (+0,6 %) en octobre au Québec, une deuxième hausse en trois mois. La hausse du travail à temps plein a plus que contrebalancé la baisse enregistrée dans le travail à temps partiel. Les augmentations de l’emploi les plus marquées sont survenues dans la construction ainsi que dans la finance, les assurances, les services immobiliers et les services de location et de location à bail.

Le Québec reste la province où le taux de postes vacants est le plus élevé au Canada, note aussi Statistique Canada.