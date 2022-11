Les exportations de blé canadien ont bondi de 65,2 % et la production devrait augmenter de plus de 50 % en 2022-2023 après une mauvaise récolte cette année, a précisé l’institut national de la statistique.

(Montréal) L’excédent commercial de marchandises du Canada avec le monde a doublé pour atteindre 1,1 milliard de dollars en septembre, avec une forte hausse des exportations de blé, a annoncé jeudi Statistique Canada.

Agence France-Presse

Les exportations de marchandises ont augmenté pour atteindre 66,4 milliards de dollars. Les exportations de blé ont bondi de 65,2 % et la production devrait augmenter de plus de 50 % en 2022-2023 après une mauvaise récolte cette année, a précisé l’institut national de la statistique.

Celles de canola ont presque doublé en septembre.

Les exportations de produits énergétiques ont renoué avec le positif (+1,9 %), notamment tirée par le pétrole brut (+4 %) et de gaz naturel (+10,3 %) dont les volumes d’exportations ont augmenté. Les exportations de charbon étaient elles en nette baisse.

La baisse des exportations de minerais et de minéraux non métalliques « a en partie neutralisé l’augmentation globale des exportations totales enregistrée en septembre », a noté l’agence gouvernementale.

Pour ce qui est des importations, elles ont atteint 65,2 milliards de dollars, en augmentation très légère. Celles des produits pharmaceutiques notamment les vaccins contre la COVID-19 étaient en forte hausse. Les importations de produits énergétiques étaient en recul.

L’excédent commercial du Canada avec son premier partenaire, les États-Unis, s’est rétréci pour atteindre 9,8 milliards de dollars, ce qui représente l’excédent le plus faible depuis décembre 2021.

Au cours d’un trimestre, les exportations totales étaient en baisse de 2,3 % en raison de la baisse des produits énergétiques, ce qui représente une première baisse depuis le deuxième trimestre de 2020 en raison de la baisse des exportations de produits énergétiques.

La croissance des importations s’est établie à 0,8 %, en raison de la hausse de la demande en véhicules et pièces automobiles. Ces gains ont toutefois partiellement été contrebalancés par bla baisse des importations de produits en métal et de produits minéraux non métalliques.