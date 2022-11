(Ottawa) Alors que la ministre des Finances publiera jeudi l’Énoncé économique de l’automne du gouvernement fédéral, les conservateurs demandent aux libéraux de réduire les nouvelles dépenses, alors que les néo-démocrates s’inquiètent d’une éventuelle récession.

La Presse Canadienne

La ministre des Finances, Chrystia Freeland, présentera jeudi à la Chambre des communes l’Énoncé économique de l’automne, qui brossera un portrait des finances publiques fédérales et de l’économie canadienne.

Dans une lettre adressée dimanche à la ministre Freeland, le chef conservateur, Pierre Poilievre, a exhorté le gouvernement à ne pas imposer de nouvelles taxes et à s’abstenir de nouvelles dépenses, à moins qu’il ne procède à d’autres coupes budgétaires.

Le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, a quant à lui écrit au premier ministre Justin Trudeau, l’exhortant de s’attaquer à la « cupidité des entreprises » et à réformer immédiatement le programme d’assurance-emploi.

Le Bloc québécois réclame aussi une réforme de l’assurance-emploi, pour rendre le régime plus accessible. De plus, les bloquistes demandent au gouvernement libéral « un financement accru, prévisible et inconditionnel » du système de santé, et une hausse de 10 % de la pension de la Sécurité de la vieillesse dès 65 ans — et non plus 75 ans, comme Ottawa l’a décrété en juillet.

Le Bloc demande par ailleurs au gouvernement « une utilisation plus rationnelle des ressources fédérales », en renonçant à des dépenses comme les ingérences dans des champs de compétence provinciale et les subventions aux pétrolières, indique le porte-parole en matière de finances, Gabriel Ste-Marie, dans un communiqué.

La ministre Freeland a déjà indiqué qu’elle mettrait l’accent sur la rigueur budgétaire, pendant que la Banque du Canada augmente les taux d’intérêt pour faire baisser l’inflation. Elle a toutefois prévenu que le gouvernement ne serait pas en mesure d’indemniser tous les Canadiens pour la hausse du coût de la vie.

Lors d’un discours à Windsor, en Ontario, le mois dernier, Mme Freeland a déclaré que l’énoncé économique de cet automne se concentrerait sur les occasions économiques que le Canada essaie de saisir pour l’avenir — une économie fortement axée sur l’« énergie propre », les véhicules électriques, la fabrication de batteries et les minéraux critiques.