(Washington) Le nombre d’emplois vacants aux États-Unis est reparti à la hausse au mois de septembre, pour atteindre un total de 10,7 millions de postes inoccupés, a annoncé mardi le bureau américain des statistiques (BLS) dans un communiqué.

Agence France-Presse

Les emplois vacants ont progressé de 437 000 postes sur un mois, effaçant en partie la baisse observée au mois d’août, selon les données publiées dans le rapport relatif aux offres d’emplois et de roulement du marché du travail (JOLTS).

Le nombre total d’emplois vacants est largement supérieur aux anticipations des analystes, qui attendaient au contraire une baisse d’environ 500 000 postes par rapport au mois précédent, selon le consensus de MarketWatch.

Dans le détail, la hausse est principalement portée par les secteurs de la logistique, de la santé et de l’assistance sociale, ainsi que l’hôtellerie et la restauration.

« Les créations d’emploi ont augmenté de manière inattendue », a estimé Rubeela Farooqi, cheffe économiste pour les États-Unis à HFE, « démonstration d’une demande toujours forte sur le marché de l’emploi, qui ne ralentit pas malgré le resserrement de la politique monétaire » de la banque centrale américaine (Fed).

Le comité de politique monétaire (FOMC) de la Fed se réunit mardi et mercredi et devrait annoncer une nouvelle hausse de ses taux directeurs, de 0,75 point de pourcentage selon les attentes des acteurs du marché.

Si le nombre d’emplois vacants augmente, les embauches, en revanche, diminuent, à 6,1 millions (contre 6,3 millions en août), principalement sous l’effet d’une baisse dans le secteur de l’industrie manufacturière ainsi que dans l’éducation, selon les données publiées par le BLS.

Les ruptures de contrats, que ce soit du fait de licenciement, démission ou fin de contrat, sont également en baisse, à 5,7 millions (370 000 sur un mois), du fait notamment d’une légère baisse des démissions (-120 000 par rapport à août), qui atteignent 4,1 millions en septembre.

Les chiffres officiels de l’emploi aux États-Unis pour octobre seront publiés vendredi. Le taux de chômage est attendu stable à 3,5 %, son niveau d’avant la pandémie, et le plus bas en plus de 50 ans. Le consensus d’analystes de MarketWatch attend en revanche des créations d’emplois bien moins nombreuses qu’en septembre, à 205 000 contre 263 000 en septembre.