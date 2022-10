Pour faire face à l’inflation

Croissance plus faible et ralentissement de l’emploi « nécessaires », dit la Fed

(Washington) Les responsables de la banque centrale américaine (Fed) estiment qu’il faudra certainement connaître une période de croissance plus faible et un ralentissement du marché de l’emploi pour venir à bout de l’inflation qu’ils jugent « généralisée » et à un niveau « inacceptable ».