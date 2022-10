Hormis dans les achats alimentaires, de produits de santé et d’habillement en ce mois de rentrée, les Américains se sont serrés la ceinture en septembre en ce qui concerne l’achat de voitures (-0,6 %), d’ameublement (-0,7 %), d’électronique et d’électroménager (-0,8 %), de matériaux (-0,4 %) et de produits de loisirs (-0,7 %).

(Washington) Les ventes au détail ont stagné aux États-Unis en septembre, a indiqué le département du Commerce vendredi, ce qui semble montrer que l’inflation commence à peser sur le pouvoir d’achat des Américains.

Agence France-Presse

Le montant total de leurs dépenses s’est élevé à 684 milliards de dollars, inchangé par rapport à août malgré une inflation des prix de 0,4 % sur le mois comme l’avait signalé l’indice CPI des prix à la consommation publié jeudi.

Les analystes misaient sur une hausse de 0,2 % des ventes au détail le mois dernier, selon un consensus de Briefing.com.

Hormis dans les achats alimentaires, de produits de santé et d’habillement en ce mois de rentrée, les Américains se sont serré la ceinture en septembre en ce qui concerne l’achat de voitures (-0,6 %), d’ameublement (-0,7 %), d’électronique et d’électroménager (-0,8 %), de matériaux (-0,4 %) et de produits de loisirs (-0,7 %).

Les ventes d’essence ont baissé (-1,4 %), suivant le repli des prix de l’essence à la pompe le mois dernier.

Sur un an, les ventes au détail ont grimpé de 8,2 %.

« Les ventes ont été plus faibles que ce que l’on attendait », a relevé Rubeela Farooqi, économiste en chef de HFE.

« On s’attend à ce que la consommation décélère au troisième trimestre, autour de “1 % au lieu de” 2 % au deuxième trimestre », a-t-elle ajouté, notant que « des coûts d’emprunts plus élevés et une forte inflation, qui ne semble pas faiblir, vont rester des vents contraires à la consommation ».

Les ventes au détail donnent une première idée de l’évolution des dépenses de consommation des ménages, moteur traditionnel de la croissance aux États-Unis, mais les Américains dépensent davantage dans les services.