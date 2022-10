L’économie canadienne a ajouté 21 000 emplois en septembre, et le taux de chômage a diminué de 0,2 % pour s’établir à 5,2 %.

Hélène Baril La Presse

Ce léger rebond était attendu, après la perte de 40 000 emplois survenue en août. Au Québec, le taux de chômage est resté pratiquement inchangé en septembre, à 4,4 %, rapporte Statistique Canada.

En août, le Québec avait vu son taux de chômage augmenter de 0,4 %, à 4,5 %.

Le gain d’emplois au septembre au Canada suit trois mois consécutifs de pertes.

Le salaire horaire moyen est en hausse de 5 % sur une base annuelle. Il s’agit du quatrième mois consécutif où la hausse du salaire horaire moyen dépasse les 5 %. À titre de comparaison, la croissance sur 12 mois de l’Indice des prix à la consommation (IPC) a été supérieure ou égale à 7,0 % de mai à août.

Les salaires horaires moyens ont augmenté dans presque tous les secteurs par rapport à un an plus tôt en septembre, y compris dans les services d’hébergement et de restauration. Dans ce secteur, les salaires moyens des employés étaient en hausse de 13,2 % en Ontario (+2,27 $ pour atteindre 19,51 $) et de 8,1 % au Québec (+1,41 $ pour atteindre 18,81 $), deux provinces où le salaire minimum des employés recevant des pourboires a augmenté en 2022.