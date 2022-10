(Ottawa) L’excédent commercial du Canada s’est établi à 1,5 milliard en août, son plus faible niveau depuis le début de l’année, a indiqué mercredi Statistique Canada.

La Presse Canadienne

Ce résultat se comparait à un excédent révisé de 2,4 milliards pour le mois de juillet, un chiffre en baisse par rapport à une lecture initiale de 4,1 milliards.

Les exportations totales ont reculé de 2,9 % à 65,4 milliards en août, cédant du terrain pour un deuxième mois consécutif, a précisé l’agence fédérale.

Les exportations de produits énergétiques ont cédé 6,0 % à 18,4 milliards, alors que les exportations de pétrole brut ont laissé 5,7 %, essentiellement en raison de la baisse des prix.

Entre-temps, les importations totales ont échappé 1,7 % à 63,9 milliards, ce qui représentait, là aussi, un deuxième déclin mensuel consécutif.

Les importations de véhicules automobiles et de leurs pièces ont perdu 7,1 % en août, les importations de voitures automobiles et de camions légers ayant retraité de 9,5 % et celles de moteurs et de pièces ayant cédé 7,4 %.